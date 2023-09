Festival Estudantil de Teatro movimenta escolas do DF

O Festa mobiliza a rede de ensino para promover a cultura e potencializar habilidades acadêmicas, culturais e sociais dos alunos

O FESTA – Festival Estudantil de Teatro Amador está agitando as escolas do Distrito Federal. Em sua 8ª edição na capital, professores e alunos da rede de ensino do DF e entorno estão imersos em uma rotina de ensaios para as apresentações da grande final do festival, que acontecerá entre os dias 20 e 28 de outubro nos palcos da cidade.

Ao todo, 14 escolas de ensino fundamental e médio das redes pública e privada foram classificadas para a final, com coletivos estudantis das regiões administrativas de Sobradinho, Asa Norte, Lago Sul, Jardim Botânico, Asa Sul, Cruzeiro, Taguatinga, Samambaia e Ceilândia. As peças participantes abordam de temas infantis a problemáticas sociais, como violência, racismo e automutilação. O maior objetivo do FESTA é promover a experiência artística alinhada com a atenção pedagógica, engajando comunidade escolar e famílias nas produções culturais da cidade. “Estamos formando público cativo e despertando potenciais profissionais do setor artístico do DF. Conectamos jovens, proporcionamos novos laços de amizade e movimentamos um grande número de pessoas que acreditam e se identificam com o nosso projeto”, afirma o diretor de teatro e fundador do FESTA, Dill Diaz.

Com incentivo do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), o FESTA representa impacto positivo na promoção da cultura, para além do ambiente escolar. “Acreditamos na descentralização da cultura e na amplitude dos projetos do FAC. O Festival Estudantil de Teatro Amador é um grande exemplo de como podemos impactar essas crianças e jovens, por todo Distrito Federal, promovendo a oportunidade de aproximá-los da cultura e suas artes”, reforça o Secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes, o

Participante da edição do FESTA 2015 como estudante da rede pública, Tiago Leal é exemplo da potência do festival na jornada acadêmica. Para ele, sua participação foi essencial para a escolha profissional, hoje, professor de teatro da Secretaria de Educação do DF. “Essa troca cultural foi muito importante para mim, que hoje sou um artista da área. Enfrentamos muitos desafios para conciliar os compromissos escolares, familiares e demais atividades da semana com as rotinas de ensaio. E é aí que vemos a entrega e vontade dos alunos em participar e mostrar suas habilidades, oportunidade ímpar que o FESTA proporciona”, conta Tiago.

Este ano, ele retorna ao festival na direção do Grupo Livre Formigueiro de Teatro, coordenando alunos da rede pública no Centro de Ensino Médio 804, escola que sedia os ensaios e encontros do coletivo. Para a estudante Micaelen Fernandes (18), os benefícios no seu desenvolvimento pessoal já são notados. “O festival está me ajudando. Sou muito calada, muito quieta, e essa experiência está mudando a minha relação com os outros”, afirma.

As apresentações das escolas vão movimentar a agenda cultural da cidade entre os dias 20 e 28 de outubro, no Teatro Sesc Paulo Autran – Taguatinga, no Teatro dos Bancários e no Teatro Sesc Newton Rossi – Ceilândia. Os espetáculos serão gratuitos e abertos para toda a comunidade, com programação a ser divulgada no perfil oficial do Festival no Instagram @vemprofesta. O FESTA Festival Estudantil de Teatro Amador é realizado pelo Grupo NADA de Cultura com incentivo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, por meio do Fundo de Apoio à Cultura.

Confira a lista das escolas públicas e privadas com vaga garantida na final do FESTA 2023:

