Festival ‘Latinidades’ desembarca no Museu da República

Maior evento de celebração às mulheres negras da América Latina acontece até domingo (9)

O maior evento em celebração às mulheres negras da América Latina começa hoje, quinta (06/07), e vai até domingo (09), na área externa do Museu Nacional da República. Completando 16 edições de existência, o festival Latinidades 2023, encontro pioneiro em dar visibilidade ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha no Brasil (25 de julho) conta com programação de respeito que inclui atrações artísticas, oficinas, painéis, conferências, shows, palestras, mesas de debate com especialistas nacionais e internacionais.



“A gente está discutindo isso no Latinidades sobre várias perspectivas: o que é o bem viver do ponto de vista de acesso à política pública, à reparação, ao cuidado, ao autocuidado. É um olhar de forma transversal para a pauta como um conjunto de políticas e práticas integrativas que garantam o acesso de mulheres negras”, explica a idealizadora e diretora do festival, Jaqueline Fernandes.



A proposta do encontro, marcado pela multilinguagem, é desenvolver diálogos com o poder público e com organizações não-governamentais, movimentos sociais e culturais, universidades, redes, coletivos e outros grupos. Trata-se de um ambiente de adoção de iniciativas do Estado e da sociedade civil relacionadas ao enfrentamento do racismo, sexismo e promoção da igualdade racial.



É a primeira vez que o evento seguirá para outras cidades. No dia 15, acontecerá no Rio de Janeiro. Entre os dias 21 e 23, o festival desembarca em São Paulo. Salvador recebe o Latinidades 2023 entre os dias 29 e 30. A programação das outras três cidades será anunciada em breve.



Confira a programação completa no site https://latinidades.afrolatinas.com.br/