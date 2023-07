Com músicas e histórias comoventes de vida, coral Watoto, de Uganda, se apresenta em Brasília

Após três anos, grupo volta ao Distrito Federal com o álbum “We Will Go” em uma apresentação especial na Igreja Presbiteriana Nacional

O Watoto, uma ONG e igreja em Uganda, no leste da África, traz novamente para Brasília o Coral de Crianças Watoto para apresentar o álbum “We Will Go” (Nós iremos, em tradução literal). A turnê de três meses, que teve início em Curitiba, desembarca na capital federal no dia 25 de julho, às 19h30, na Igreja Presbiteriana Nacional, localizada na 906 Sul.

O evento, realizado em parceria com a Igreja Presbiteriana de Brasília, trará os pequenos contando a história de crianças abandonadas e mulheres vulneráveis africanas que foram capacitadas a se levantarem acima de suas circunstâncias e responder ao chamado de fazer parte da nova África.

No repertório do grupo, que está em turnê pelo Brasil, as músicas têm como tema a celebração. E não poderia ser diferente: os integrantes são parte de uma causa envolvida na reestruturação de famílias e recuperação de crianças que passaram por dificuldades. O evento tem entrada gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo Sympla.

O Coral de Crianças Watoto viaja extensivamente desde 1994, compartilhando uma mensagem de esperança através das vozes das crianças. A edição 2023 será a primeira após a pausa forçada por conta da pandemia de Covid-19. Agora, em quase todos os dias do ano, o coral estará novamente presente nos mais diversos lugares ao redor do mundo.

Assim como a África, a produção é vibrante e colorida, levando o público a uma jornada emocionante partindo da total desesperança para uma celebração verdadeiramente alegre. No espetáculo musical que integra voz, dança e coreografias contagiantes, as crianças compartilham triunfos pessoais e histórias marcantes.

Virtualmente, é possível ter acesso às canções nas plataformas de áudio e vídeo, como Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube, e se familiarizar e apoiar o trabalho do Watoto. Os recursos levantados pelo álbum irão ajudar a prover moradia, educação, cuidado médico e amor às crianças e mulheres vulneráveis.

Sobre a ONG

Watoto significa Criança em suaíli, idioma falado em Uganda e outros países africanos. A ONG e igreja existe há 39 anos e já reabilitou mais de 5 mil crianças. Os idealizadores foram Gary e Marilyn Skinner, um casal missionário canadense. Hoje, além de Uganda, o Sudão do Sul também recebe atendimento. O sistema de apoio às famílias é mantido através de doações. O apadrinhamento também é uma alternativa, por meio do qual o colaborador tem a oportunidade de manter contato com a criança que escolhe apadrinhar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Coral de Crianças Watoto apresenta “We Will Go”

Data: 25 de julho de 2023

Local: Igreja Presbiteriana Nacional (SGAS 906 S/n Asa Sul – Brasília, DF). Haverá estacionamento gratuito no local e na Igreja Batista Memorial, ao lado da IPN.

Horário: 19h30

Ingressos: Entrada franca com ingressos limitados pelo Sympla

Instagram: @watotobrasil

Realização: Igreja Presbiteriana de Brasília