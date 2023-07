Pontão lança programação de férias para a criançada

Infláveis, oficinas de arte, pintura de rosto, meet and greet com personagens, matinê jovem, pocket show e muito mais

Diversão garantida no Pontão. De 08 a 30 de julho, das 16h às 21h, o complexo de gastronomia e entretenimento recebe novamente o circuito “Férias Kids”, sucesso em 2022. A programação animada e criativa conta com brinquedos infláveis, oficinas, pintura de rosto e matinê para jovens de 12 a 17 anos (atrações pagas), além de pocket show e a presença de personagens do universo infantil para animar a garotada durante o recesso escolar.



Dias 18, 19, 25 e 26, sempre às terças e quartas, das 17h às 19h, com intervalo para descanso, a criançada tem encontro com quatro personagens do universo infantil no anfiteatro do Pontão. Princesas e heróis recebem os pequenos para um meet and greet com direito a sessão de fotos com o seu personagem preferido. A programação inclui, também, um pocket show.



Atração em todos os dias do “Férias Kids” do Pontão, os infláveis funcionarão todos os dias das 16h às 21h, no jardim de eventos. São mais de nove brinquedos diferentes. Escalada, escorregadores, pula-pula e air game são algumas das atrações disponíveis. No local também funcionará uma mini lanchonete com bebidas não alcoólicas e comidinhas. Todos os brinquedos terão monitores na entrada – mas para o acesso é necessário que a criança esteja acompanhada de um adulto – e receberão limpeza e manutenção diária. Ingressos a R$ 50,00 para crianças (de 2 a 12 anos). O passaporte diário dá direito a dois adultos acompanhantes.



No espaço estarão disponíveis, ainda, pintura artística de rosto, com acessórios e tatuagens temporárias para os pequenos (de R$ 20,00 a R$ 40,00), oficinas de arte e pintura em cavalete. Valor a partir de R$ 50,00.



Estreando este ano no “Férias Kids”, a matinê Sunseteen é destinada a jovens de 12 a 17 anos. Ela ocorrerá somente em duas sextas feiras de julho, dias 14 e 21 e é exclusiva para adolescentes dessa faixa etária. Além de música, brinquedos, drinques sem álcool e o pôr do sol mais bonito da cidade como cenário. O valor do ingresso custa R$ 80,00 e será vendido antecipadamente no local.

“Férias Kids” no Pontão

Data: de 8 a 30 de julho

Roteiro completo no site www.pontaodolagosul.com.br e nos perfis @pontaodolagosul