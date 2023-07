Projeto Literatura Cura leva debates, apresentações artísticas e contações de histórias para a Cidade Estrutural

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Confira a programação

O Instituto Chamaeleon, por meio do projeto Literatura Cura, vai promover, de julho a setembro, encontros com artistas das mais diversas áreas: literatura, cinema, artes plásticas e circo. As palestras acontecem na Casa Mosaico, localizada na Cidade Estrutural.

O Literatura Cura tem usado oficinas de leitura, narração de histórias e produção de textos no atendimento gratuito a crianças e adolescentes do Distrito Federal no propósito de resgatar sonhos interrompidos e o otimismo com o futuro. De acordo com Andrey do Amaral, diretor-presidente do Instituto Chamaeleon, o projeto tem como missão levar esperança para pessoas de periferia que passaram por alguma situação problemática na vida, não só financeira como também emocional.

Serviço:

Literatura Cura – Acolhimento, Cidadania e Dignidade

Local: Casa Mosaico – Qd 01, Conjunto 05, Lote 09 – Cidade Estrutural

Dias: 08 e 22 de julho / 05, 12 e 26 de agosto / 02 e 16 de setembro

Hora: a partir de 8h

Programação completa e mais informações em @institutochamaeleon