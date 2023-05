Dicas para não passar perrengues no festival que estreia em São Paulo

Para quem está pensando em ir ou já adquiriu ingresso, confira dicas para curtir o festival sem passar perrengues

Jonas Santana

São Paulo – SP

No final de semana, de 19 a 21 de maio, estreia em São Paulo o festival C6 Fest, que reúne talentos consagrados da música mundial.



O cantor e instrumentista americano Jon Batiste, que levou cinco prêmios Grammy em 2022, e Samara Joy, que venceu a Anitta na disputa de revelação do ano na premiação, são algumas das atrações que prometem lotar o parque Ibirapuera.



Para quem está pensando em ir ou já adquiriu ingresso, confira dicas para curtir o festival sem passar perrengues.

NÃO SE PERCA

O C6 Fest acontece no parque Ibirapuera, localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, na Vila Mariana, zona sul. A melhor forma de acesso é pelos portões 2 e 10 para pedestres e carros de aplicativo.



Para quem for de veículo particular, o acesso ao estacionamento é pelo portão 3. Na sexta-feira (19), o valor da diária é de R$ 11. Já no sábado (20) e domingo (21), o custo é de R$ 13. O pagamento pode ser realizado por meio de dinheiro, cartões de débito e crédito (bandeiras Visa, MasterCard, Elo, Hiper e Amex), além dos sistemas Sem Parar, Veloe e ConectCar.



As estações de metrô Brigadeiro (Linha 2 – Verde), Paraíso (Linha 1 – Azul) e AACD – Servidor (Linha 5 – Lilás) são opções para quem pretende ir de transporte público. No entanto, todas elas exigem uma caminhada em média de dez minutos para chegar ao parque.



Há ainda dezenas de linhas de ônibus que passam pelo entorno do evento, como mostra o aplicativo Moovit.



Os shows se dividem em três espaços: Auditório, Tenda e Arena Externa. O público do festival tem livre acesso ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, ou Pacubra, onde terá um after com DJs, e ao Mastercard Village, com comidas e bebidas.

O QUE LEVAR?

Alimentos industrializados lacrados, chapéu, maquiagem, bolsa, água mineral em copo plástico lacrado, cabo e carregador portátil para celular estão liberados.



Remédios apenas se estiverem acompanhados com laudo ou prescrição médica. Eles serão deixados na enfermaria e, no horário indicado na receita, liberados para serem ministrados.



Animais são permitidos apenas se forem cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoas com deficiência.



Alguns objetos não podem ser levados ao evento, como o guarda-chuva. Caso chova, opte por capas.

Bebidas, garrafas e latas também não são permitidas. Assim como vasilhas, embalagens rígidas com tampa, copo térmico, canudos rígidos e objetos de vidro.



Estão vetados câmeras fotográficas, filmadoras e lente destacável, assim como bastão para tirar foto (pau de selfie), drones e cartazes feitos com papelão grosso e fixados a madeiras. Revistas, jornais e livros também estão na lista de objetos proibidos.



Substâncias inflamáveis, cigarro eletrônico, armas de fogo e armas brancas, fogos de artifício, objetos pontiagudos, como facas, são proibidos no evento. Além de correntes e cinturões, capacetes, cadeiras e bancos.



O público que for ao avento será submetido a inspeções e revistas corporais.

INGRESSOS

Para quem ainda não adquiriu ingresso para o festival, pode fazê-lo no Sympla, a partir de R$ 180 (inteira). Os clientes C6 Bank têm 20% de desconto na compra.



Os ingressos comprados online podem ser impressos ou mantidos no celular, pois apenas o QR Code será lido. Caso prefira comprar na bilheteria do parque Ibirapuera, o ingresso é físico.



Se desejar solicitar o cancelamento, entre em contato com a central de relacionamento da plataforma Sympla. A solicitação deve ser ao menos a um dia útil antes do evento e a compra precisa estar dentro do prazo de sete dias corridos, a contar da data da compra.



A taxa de conveniência não será reembolsada e a taxa de entrega será devolvida apenas se não tiver sido realizada nenhuma tentativa de entrega.



É possível transferir o ingresso para terceiros, porém ele é nominal e ficará com o nome do titular do pedido. Para fazer a transferência, basta enviar o ingresso para quem for usá-lo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Dia 1 – sexta-feira (19)

A partir das 17h – Tenda – Xênia França, Dry Cleaning, Arlo Parks, Christine and the Queens

20h – Auditório – Tributo ao Zuza, Nubya Garcia, Julian Lage, Tigran Hamasyan Trio

22h – Pacubra/Tokyo – Disco Tehran, Gop Tun



Dia 2 – sábado (20)

A partir das 17h – Tenda – Blick Bassy, Russo e Nômade Orquestra, Mdou Moctar, Jon Batiste

20h – Pacubra/Tokyo – Femini Ne Hi-Fi, Festa Luna, Pista Quente

18h – Plateia externa – Model 500 by Juan Atkins, Kraftwerk, Underworld



Dia 3 – domingo (21)

A partir das 16h – Plateia externa – 1973, Tim canta Gal, Caetano Veloso

18h – Tenda – Black Country, New Road, Weyes Blood, The War on Drugs

20h – Pacubra/Tokyo – Cremosa Vinil, Selvagem, Deekapz

21h – Auditório – Samara Joy, Domi & JD Beck, The Comet Is Coming