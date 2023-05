Mãe de Cristiano Ronaldo nega separação do filho com Georgina

Dolores Aveiro quebrou o silêncio e deu detalhes sobre a relação do filho após os boatos dizerem que ele e Georgina teriam terminado o relacionamento

A mãe de CR7 não tem medo de colocar a boca no trombone e dizer tudo que pensa sobre seu filho. Após os boatos correrem soltos na web que ele e Georgina teriam terminado o relacionamento, a sua mãe conta detalhes da vida do casal, dizendo que todos discutem. A informação é do site português Flash.

“É tudo mentira. Todos os casais discutem. Portanto, isso é tudo uma mentira”, ela afirmou, sem dar mais detalhes sobre o relacionamento de CR7 e da nora.

Tudo começou após o jornalista Abel Planelles dizer ter recebido um relatório completo de uma possível briga do casal, gerando polêmica e levantando o rumor com fonte e tudo que tem direito.