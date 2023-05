Trio Balançado homenageia Luiz Gonzaga em show no Festival Junino

Trio brasiliense faz apresentação com clássicos de Luiz Gonzaga em evento que conta também com a presença de Alceu Valença

Foi cantando as tristezas e as injustiças de sua árida terra, acompanhado pela sanfona, a zabumba e o triângulo, que Luiz Gonzaga ganhou o título de Rei do Baião. Um dos responsáveis por disseminar a riqueza e a beleza da cultura nordestina Brasil afora, o artista será homenageado no Festival Junino. O evento, que contará com shows musicais, atividades infantis e muita comida típica, está marcado para 7 de junho no estacionamento 6 do Parque da Cidade.



Apesar de ser pernambucano, o sanfoneiro, cantor e compositor começou a carreira tocando em bares cariocas e acabou escrevendo umas das canções brasileiras de maior sucesso: Asa Branca. Difícil ser brasileiro e não ter ouvido falar da importância de Luiz Gonzaga para a cultura e a música popular nacional. Por isso, o Festival Junino abre as portas para o Trio Balançado prestar uma homenagem ao nordestino.



“Para nós, é uma honra muito grande representar o Luiz Gonzaga não só pelo forró, mas por tudo que ele significa para a música brasileira. É uma homenagem ao Rei do Baião. Poucos tiveram essa oportunidade e estamos lisonjeados”, comenta Leandro Medeiros, vocalista do grupo.



Há nove anos, o Trio Balançado “forrozeia” por Brasília. Com sangue local, Leandro, Vava Gomes (sanfona) e José Carlos (zabumba) carregam as origens nordestinas e a paixão pela música desde pequenos. “Brasília aceita muito bem o forró. A cidade abriga muitos nordestinos e muitos filhos de nordestinos. São pessoas que amam os ritmos musicais do Nordeste, as quadrilhas juninas e toda a cultura nodestina”, pontua Leandro.



Para o show no Festival Junino, o público da cidade pode esperar um repertório repleto de clássicos e sucessos de Luiz Gonzaga, como “Xote das Meninas”, “Sabiá”, “Sala de Reboco” e, claro, “Asa Branca”.

Serviço:

Festival Junino com Alceu Valença

Data: 07 de junho

Horário: a partir das 18h – abertura dos portões

Onde: Parque da Cidade – Estacionamento 6

Ingressos e valores: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 70 (meia solidária com 1 kg de alimento) + taxas – valores pela Bilheteria Digital