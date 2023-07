Chapada dos Veadeiros recebe festival de música, gastronomia e arraiá julino neste fim de semana

Evento acontece na charmosa Vila de São Jorge, nesta sexta (21), sábado (22) e domingo (23)

Para os apaixonados por natureza, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, continua sendo um dos destinos turísticos mais exuberantes do país. Suas cachoeiras cristalinas e paisagens deslumbrantes oferecem um convite irrecusável para os adeptos do ecoturismo ou para aqueles que desejam uma experiência única em meio à natureza. Neste fim de semana, a região ganha ainda mais destaque ao sediar um encantador evento que combina boa música, gastronomia e cultura local.

O famoso Rústico Premium Grill, situado na charmosa Vila de São Jorge, é o anfitrião de um festival cultural e gastronômico que promete agitar os corações dos visitantes, com apresentações musicais que refletem a riqueza artística da região, além de um arraiá julino encantador.

Na sexta (21/07), Alexandre Mesquita sobe ao palco, das 14h às 17h. Em seguida, o DJ residente da casa, Gabhishak, traz um setlist para embalar o início da noite, das 17h às 20h. Logo depois, às 20h30, Rafael Villas Boas apresenta um repertório com o melhor do pop rock nacional e internacional, MPB e até clássicos do jazz.

No sábado (22/07), das 14h às 17h, é a vez de Josué Mafra encantar todos com o seu som. Às 17h, DJ Gabhishak retorna com os hits que embalam gerações. Para encerrar a noite, às 20h30, o Rústico se transforma em um grande arraiá, em uma festa julina comandada por Luana Castanho. Já para o domingo (23/07), Josué Mafra está de volta com clássicos da MPB e sucessos da música internacional, encerrando em grande estilo a programação cultural.