Forró Cobogó faz homenagem a Dominguinhos no bar Primo Pobre

Banda de forró pé-de-serra se apresenta no domingo (23/07) relembrando os clássicos do cantor e compositor Dominguinhos, na data que completa 10 anos da sua morte

“Eu só quero um xodó”, “Isso aqui tá bom demais”, “Xote das meninas” , “Lamento Sertanejo”, “De volta pro aconchego” e vários outros sucessos do cantor e compositor Dominguinhos, serão relembrados pela banda Forró Cobogó, neste domingo, 23/07, no bar Primo Pobre. A data marca 10 anos de falecimento do artista e a homenagem é uma maneira de manter viva a obra e a memória do “Mestre Dominguinhos”, considerado por muitos como o maior sanfoneiro do país.

Forró Cobogó é um autêntico pé-de-serra que traz as raízes nordestinas mescladas com a contemporaneidade da música brasiliense. Além do tradicional trio (sanfona, zabumba e triângulo), a banda conta também com violão e violino, trazendo arranjos próprios e modernos de Luiz Gonzaga, Marinês, Dominguinhos, Trio Nordestino, 3 do Nordeste, Trio Mossoró e até mesmo Toninho Horta.

O quinteto vem se apresentando em diversos bares, restaurantes, festas juninas e casas de show no Distrito Federal. Apesar da formação recente, conta com músicos conhecidos na cena cultural da cidade que já produzem forró e outros estilos há pelo menos sete anos. A banda é formada por Luiz Barros (sanfona) , Jorge Oliveira (zabumba), Matheus Vilanova (Triângulo e Voz), Leonardo Araújo (Violão) e João Dias (Violino).

Programação da semana

Quinta (20/07)

A partir das 19h: Rayssa Reis + Chicco Aquino

Sexta (21/07)

A partir das 19h: DJ Léo Cabral

Sábado (22/07)

A partir das 14h: Victor Victrola +Pagode do Primo com Vinicinhus Benzadeus

A partir das 18h: DJ Lusca 061

Domingo (23/07)

A partir das 14h: Forró Cobogó – Tributo a Dominguinhos

Serviço

Bar Primo Pobre

Endereço: CLN 203 – Bloco D – Asa Norte

Horários: Quarta, Quinta e Sexta: 17h à 01h

Sábado: 12h à 01h – Domingo: 12h às 23h

Instagram: @falatuprimo