Curso gratuito de Artes Cênicas com Cristian Lampert chega ao Distrito Federal

As aulas ocorrem sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h30, no Teatro da Administração Regional do Guará

O artista Cristian Lampert está lançando o projeto Teatro Sob o Céu. A iniciativa oferecerá atividades formativas, oficinas e espetáculos gratuitos, com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

O curso de teatro com Cristian terá início dia 9 de agosto e irá até 6 de dezembro. As aulas ocorrem sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h30, no Teatro da Administração Regional do Guará.

No curso, a arte teatral será abordada por diferentes perspectivas e em diversos espaços. Consciência corporal, jogos teatrais, fisicalidade da ação, processos e apresentações de cenas curtas estarão em pauta. “Será uma oportunidade para atores e não atores que querem se iniciar nas Artes Cênicas, mesmo que não seja para seguir carreira artística. É voltado para jovens a partir dos 15 anos, adultos e terceira geração”, explica Lampert.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário ou no perfil do projeto no Instagram.

Serviço:

Teatro Sob o Céu, com Cristian Lampert

Aulas de 9 de agosto a 6 de dezembro, toda quinta, das 19h às 21h30

Local: Teatro da Administração Regional do Guará

Gratuito

Inscrições no formulário ou no perfil do projeto no Instagram