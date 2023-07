Feira de Empreendedorismo Gastronômico desembarca na capital

Com shows e atividades gratuitas, o evento vai acontecer no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, nesta sexta (21) e sábado (22)

Brenda Santos

[email protected]

A tradicional Feira de Empreendedorismo Gastronômico (FEGAS) desembarca na capital nesta sexta (21) e sábado (22), no estacionamento do Centro Olímpico do Gama. O evento traz exposição, palestras, artesanato, atrações culturais e espaço gastronômico com food trucks.

Com entrada gratuita e classificação livre, a programação vai das 15h a 0h, com atrações musicais, artesanato, exposição e comercialização de produtos de restaurantes e chefs da cidade. No cardápio, estão os tradicionais hambúrgueres artesanais, acarajé e, claro, comidas típicas de festa julina, como milho cozido, cachorro-quente, arroz carreteiro, churrasquinho, bolos, doces, quentão e tantas outras.

As atraçõs musicais são Emanuel & Mikael, Duda Martins, Luana Vanessa e Collo de Mainha.

“A gastronomia brasiliense está ganhando um novo impulso e vem se consolidando como uma importante fonte de renda, geração de emprego e oportunidades para milhares de famílias no Distrito Federal. A valorização é resultado de ações integradas do atual governo, que trabalha para oferecer mais oportunidades aos talentos da cidade, como a disponibilização de espaços para a comercialização dos produtos e chances de qualificação”, afirma a Associação Cresce DF, organizadora do evento, que conta com incentivo do GDF através de termo de fomento da Secretaria de Turismo do DF.

Programação:

Sexta, 21:

16h – Abertura dos portões

17h – Palestra com Cristiane Santos (Sabor Brasileiro) – Tema: “Como ter um negócio de gastronomia de sucesso”

16h à 0h – Atividades diversas, como: Exposição e feira de artesanato, brinquedoteca, espaço gastronômico com food trucks.

18h – DJ Dudu

20h30 – Dupla Emanuel e Mikael

22h – Cantora Duda Martins

Sábado, 22

16h – Abertura dos portões

17h – Palestra com Eduardo Leite – Tema: Empreendedorismo com Sucesso

16h à 0h – Atividades diversas, como: Exposição e feira de artesanato, brinquedoteca, espaço gastronômico com food trucks.

18h – DJ Dux

20h30 – Cantora Luana Vanessa

22h – Banda Collo de Mainha

Serviço

Feira de Empreendedorismo Gastronômico

Sexta e sábado, 21 e 22 de julho

Das 15h a 0h

Estacionamento do Centro Olímpico e Paralímpico do Gama – AE 01, Setor Central – Gama-DF

Entrada gratuita e classificação livre

Mais informações: (61) 99967-4458 | @associacrescedf | @seturdf