Casapark recebe o Beer Week, festival com diversos elementos da cultura cervejeira

Evento ocorre entre os dias 17 e 20 de agosto e contará com variedades de cervejas, gastronomia e atrações musicais

Brasília receberá o Beer Week, que celebrará a cultura cervejeira com música, gastronomia e, claro, muita cerveja. Com entradas gratuitas, o evento ocorre entre os dias 17 a 20 de agosto, no Casapark.

Em sua quinta edição, o Beer Week terá mais de 60 rótulos de cervejas artesanais, queijos, embutidos, defumados, molhos e doces artesanais em um único lugar. Além de atrações musicais de jazz, blues, pop, mpb e choro.

foto: Divulgação

Serão 13 stands apresentando 15 cervejarias dos mais diversos cantos do país. Entre elas, estão as Mineiras Estradeira, Abadiana e Ayres, as Goianas Cavalo Louco e Louvada, a paulista Dádiva e a Gaucha Devaneio do velhaco. Também haverá a presença de 5 brasilienses: Hop Capital, Gonts, Órbita Brewing, Ed Beer & e Dona Maria. As Argentinas Patagônia e a Americana Goose Island completam a lista de head liners dessa edição.

Além da tradicional Feira Gourmet do evento, com pães, frios e acessórios cervejeiros, o evento também terá música ao vivo e o “Beer Talks”, espaço que receberá profissionais do mercado cervejeiro para conversas descontraídas sobre harmonizações, novidades e outros temas da cultura beer.

O Beer Week receberá diversas atrações gastronômicas, como o estrelado Teta Cheese bar, da Marina Cavechia, eleita a melhor queijista do Brasil e que também lançará sua própria linha de cervejas. Para quem gosta de doces, o evento contará com a Akita Doces e terá os caramelos Belgas do Chef David Lemberger. Já na área dos petiscos, haverá a charcutaria do Goiaz Carnes e os embutidos do Vicentim artesanais.

foto: Divulgação

O copo personalizado do evento dará direito ao welcome chopp. Para adquirir e saber mais informações, acesse o site do Sympla.

Serviço

Beer Week

Quando: 17 a 20 de agosto.

Horário: Quinta-feira (22) – 14h às 22h Sexta e Sábado (23 e 24) – 12h às 22h Domingo (25) – 12h às 20h

Local: Casapark

Para mais informações: https://www.instagram.com/beerweekbr/