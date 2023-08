Churrascada TGS reúne gastronomia e música ao vivo

Philippe Seabra e banda Aborto Elétrico fazem a trilha sonora do evento, sábado (19) e domingo (20)

O Churrascada TGS retorna ao Taguatinga Shopping, nos dias 19 e 20 de agosto, para mais uma temporada de experiências gastronômicas. O festival ocorre a céu aberto, no estacionamento E2. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível e retirada do ingresso pelo Sympla.

Neste ano, os visitantes poderão aproveitar seis estações com opções de carnes e peixes. Operações famosas como Superquadra, Inforno, Véi Chico, Don Vitorio e Helvécio já estão confirmadas no evento, que contará com estações, pit smokers e fogo de chão com direito a delícias assadas na hora e na brasa, além de um playbar com cervejas e drinks. Serão opções para todos os gostos, com preços que variam de R$ 15 a R$ 45: costelas, peixes, cortes especiais de carne bovina, suína e linguiça defumada.

Os shows ficam por conta de Philippe Seabra (Plebe Rude), com participação do artista Meolly e da brasiliense Distintos Filhos, no sábado (19), às 17h, e da banda Aborto Elétrico, no domingo (20), às 16h.

O Churrascada TGS oferece, ainda, aulas-show com grandes nomes da gastronomia: no sábado, às 16h, o chef Helvécio Maciel, especialista em peixes, apresenta um pouco da sua culinária old school com pescados nativos. Já no domingo, às 15h, o chef Tonico, proprietário do Superquadra, ensinará o público a fazer seu famoso arroz de costela. Os encontros são gratuitos e abertos aos visitantes.

Serviço

Churrascada TGS

Quando: dias 19 e 20 de agosto de 2023.

Local: estacionamento E2 – Taguatinga Shopping

Horário: sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 20h.

Entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e cadastro no Sympla. Confira a programação e outras informações pelo site https://www.taguatingashopping.com.br/