“A Cara do Crime 4 (Acendo a Flor)”: MC Poze do Rodo, MC Ryan SP, MC Cabelinho, Oruam e Bielzin se unem para nova edição

Faixa chegou às plataformas nesta sexta-feira (11), via ONErpm, enquanto o clipe estreia no dia seguinte no canal da Mainstreet no YouTube

O projeto musical “A Cara do Crime” retorna com sua quarta edição intitulada “Acendo a Flor”, prometendo dar continuidade ao sucesso das edições anteriores. Com um histórico de mais de 700 milhões de streams e visualizações nas plataformas digitais, o projeto chega nos aplicativos de streaming via ONErpm nesta sexta-feira (11).

Liderado por MC Poze do Rodo, “A Cara do Crime” representa um dos projetos colaborativos mais marcantes da Mainstreet Records. Ao longo de suas edições, já contou com a participação de nomes de destaque como Xamã, Filipe Ret, Orochi e MC Cabelinho, enquanto a quarta edição conta com MC Ryan SP, MC Cabelinho, Oruam e Bielzin.

O projeto estabelece sua identidade ao entrelaçar os gêneros trap e funk, oferecendo uma visão autêntica da vida nas favelas do Rio de Janeiro e das experiências do povo periférico. A trilha sonora é enriquecida com batidas de trap rasteiro, influenciado pelo ritmo do funk consciente.

MC Poze do Rodo, um dos líderes do projeto, recentemente lançou o álbum “O Sábio”, que foi acompanhado pelo sucesso “Desabafo”, acumulando mais de 50 milhões de streams nas plataformas digitais. Seu mais recente single, “Me Dá Sua Mão”, uma emocionante homenagem a seus filhos, conquistou a atenção dos fãs e gerou mais de 150 mil vídeos em Reels e TikTok. MC Ryan SP, representando São Paulo, é reconhecido por seus refrãos marcantes em faixas de sucesso como “Sereia”, “Felina” e “Ela Pirou Na Dodge Ram”. MC Cabelinho vive seu auge após o lançamento do álbum “Little Love” e sua versão deluxe, além de sua participação na novela da TV Globo “Vai na Fé”. Oruam, expoente do trap carioca, também se destaca com suas colaborações em “Sereia” e “Bem Melhor”. Já Bielzin, parceiro de longa data de Poze, é uma presença constante em todas as edições de “A Cara do Crime”.

A faixa ainda ganha um clipe gravado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, com a participação dos cinco artistas: