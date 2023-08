Veja opções de restaurantes para comemorar o Dia dos Pais

Quer levar o paizão para tomar café, almoçar ou jantar fora no fim de semana? O JBr separou 12 dicas variadas

O Dia dos Pais é uma data importante para o setor de bares e restaurantes do Distrito Federal. Todo ano, os estabelecimentos elaboram promoções para atrair e receber as famílias do café da manhã ao jantar. O Jornal de Brasília escolheu algumas dicas para este fim de semana. Confira:

Começando o dia, a Casa Almería (104 Sul) preparou um brunch por R$ 89 por pessoa. O local também vai oferecer três opções de cestas para presentear os papais: a Cesta Paizão (R$ 169), a Cesta Café da Manhã (R$ 200), e a Cesta Meu Paizão (R$ 350). Confira os itens de cada cesta:

O Nube Café (405 Sul) oferece um café da manhã com pães de fermentação natural, acompanhados de manteiga, sour cream, pesto e tomates confitados; waffle de pão de queijo; ovos, mini bolo; quatro macarons; duas bebidas quentes e um suco. A refeição custa R$ 98 e está disponível no sábado (11), das 10h às 20h, e no domingo, das 9h às 16h.



O Five Sport Bar (DF Plaza Shopping, em Águas Claras) é uma ótima dica para os pais que adoram esportes, uma vez que o bar conta com vários telões e TVs com transmissões de várias modalidades. Para celebrar o dia, vale a entrada: Chorizo Gourmet grelhado (400g), servido em tiras, regado com chimichurri e acompanha pão de alho (R$ 99,90). A casa tem pratos para compartilhar, como o Família Grace (R$ 274,90): picanha grelhada (800g) coberta com cebola, acompanhada de arroz branco, feijão-tropeiro e batata rústica. Serve quatro pessoas. Para finalizar a refeição, a dica é o Gran Gateu de Chocolate (R$ 39,90), com picolé, pedaços de morango e castanha de caju.



O Norton (Meliá Brasil 21, SHS) preparou duas receitas que serão servidas no sábado (12) e no domingo (13). O Parrila Terra e Mar é composto por bombom de alcatra, linguiça artesanal, peito de frango, camarão e lula. Como acompanhamento, salada da casa, arroz cremoso de limão e batatas rústicas. Serve três pessoas e custa R$ 240. Já o Escondidinho de Carne de Sol vem com o chamado Arroz Norton e salada da casa, também servindo três pessoas, por R$ 150.



O Abbraccio, especializado em gastronomia italiana, traz uma das opções tradicionais de seu cardápio em tamanho para compartilhar. A Lasanha Bolognese (carne bovina e suína, molho pomodoro da casa e gratinada com mozzarella e parmesão) agora serve três pessoas, por R$ 149,90. Outras opções, voltadas para duas pessoas, são o Fettuccine Filetto Marsala (R$ 129,90), com tiras de filé mignon, finalizado ao molho especial da casa, à base de vinho Marsala, e um toque de prosciutto e cogumelos; o Spaghetti Pomodoro com Polpetti (R$ 129,90), servido com almôndegas preparadas com blend de carnes bovina e suína e um toque de ervas, ao molho pomodoro da casa; e o Mignon e Fettuccine al Pomodoro (R$ 124,90): massa fettuccine ao molho pomodoro e Alfredo, acompanhada de tiras de filet mignon.



Ainda na onda da comida italiana, o Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras) apresenta o ossobuco marinado no molho de ervas e assado no forno a lenha, acompanhado de fettuccine na manteiga. Serve de duas a três pessoas, custa R$ 189 e começa a ser servido no sábado mediante reserva antecipada.



Se seu pai é fã de vinho, o VivaVinho é uma ótima dica. De hoje (11) a domingo (13), o Pontão do Lago Sul recebe o evento que contará com vinícolas nacionais e do Cerrado, mercadinho de produtos para acompanhar a degustação do vinho, apresentações musicais, talk shows com especialistas da área e quiosques com lojas e importadoras. A entrada é franca, mas quem quiser participar da degustação precisará pagar R$ 120 por uma taça e oito fichas, que dá direito a degustar oito rótulos. Ingressos no site Wine Locals.

Vinícola Zanotto terá estande no evento.

Já para aqueles que preferem um chope gelado ou uma tradicional caipirinha, o Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) vai oferecer chope, caipirinha e taça de vinho por R$ 7,90 no domingo (13). A promoção é válida para o domingo (13), das 12h às 16h.



Dentre várias dicas, não poderia faltar uma churrascaria. Na Buffalo Bio (Colônia Agrícola Samambaia), o rodízio na hora do jantar, no domingo (13), sairá por R$ 64,90. Os cortes vão desde a tradicional picanha até cortes como shoulder steak, ancho, carré de cordeiro, entre outros. Também tem buffet com acompanhamentos, comida japonesa e muito mais. No almoço, o rodízio vai custar R$ 129,90.



Novidade na capital, o João Brasileiro (Boulevard Shopping) preparou um menu especial por R$ 72,90, válido exclusivamente para o domingo (13). De entrada, Caldinho de Sururu ao leite de coco ou Coalho à moda do Sertão (queijo coalho com mel, castanha de caju, pimenta-biquinho e tapioca flocada). No prato principal, Bobó de Camarão (bobó de abóbora e camarão com arroz, farofa na manteiga e batata palha) ou Filé à Parmegiana (filé mignon à parmegiana com queijo minas meia-cura, pirão de queijos brasileiros, arroz e batata frita). Para adoçar o paladar, buffet de doces brasileiros como pudim de tapioca, cocada, doces de frutas, goiabada, bolos e doce de leite.



Para quem não abre mão de um ambiente com um bom cenário, o Mezanino (rooftop da Torre de TV) certamente é uma das melhores opções da capital, com vista em 360º do coração da cidade. No Dia dos Pais (13), na compra de qualquer prato principal, o cliente ganha um chopp Patagônia. Dentre os pratos disponíveis, a casa destaca os participantes do Restaurant Week: Arroz Caldoso de frutos-do-mar, servido com aioli de pimenta dedo-de-moça, ou o Ragu bovino com angu, agrião e palha de macaxeira (almoço R$ 79/jantar R$ 109). No domingo (13), o jantar fica disponível até 22h.



E para quem por um acaso está na região da Chapada dos Veadeiros ou pretende dar um pulo por lá na data especial, o Rústico Premium Grill (Vila de São Jorge-GO) preparou um menu especial em três etapas no valor de R$ 139. A refeição inclui linguiça defumada como entrada, seguida por fraldinha defumada com creme de queijo e batata ao murro como prato principal e uma sobremesa de abacaxi grelhado com mel e raspas de limão.

