Anime Summit Teaser traz atrações internacionais para Brasília

Banda Burnout Syndromes e cantor Hiroaki Tommy cantam pela primeira vez no DF

Abrindo o calendário dos eventos geek em 2024, o Anime Summit Teaser trará duas grandes atrações internacionais para Brasília nos dias 3 e 4 de fevereiro. A banda Burnout Syndromes e o cantor Tominaga Tommy Hiroaki desembarcam na capital pela primeira vez para shows únicos na Arena BRB Nilson Nelson (Eixo Monumental) às 16h. Os ingressos para conferir as apresentações já estão à venda no Sympla e o público ainda pode conhecer e fotografar, pessoalmente, os artistas japoneses na opção meet & greet. O espetáculo musical é um aperitivo para os fãs se prepararem para dois eventos imperdíveis: o Anime Summit, que acontecerá de 18 a 21 de abril, e o Festival do Japão Brasília, marcado para 24 a 26 de maio. Ambos no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

Subindo aos palcos no sábado (3/2), a banda Burnout Syndromes é conhecida por interpretar temas de inúmeros animes famosos, como Haikyuu!!, Dr. Stone, Gintama e Mashiro no Oto. O trio foi criado em 2005 e seu repertório traz sucessos como “Hikare Are”, “Fly High” e “Good Morning World”. Em Brasília, o guitarrista e vocalista Kazuumi Kumagai, o baixista Taiyu Ishikawa e o baterista Takuya Hirose vão cantar e tocar diversos hits, como “Phoenix”, faixa que recebeu uma nomeação no Crunchyroll Anime Awards de 2020 na categoria Melhor Abertura de Anime.

Domingo é a vez do icônico Hiroaki Tommy Tominaga surpreender o público. Conhecido como o cantor oficial da saga JoJo’s Bizarre Adventure, ele vai cantar o poderoso tema “Sono Chi no Sadame”, abertura da primeira temporada do anime: “Phantom Blood”. Ele também foi o responsável por dar voz à canção “Jo Sono Chi no Kioku end of THE WORLD”, que pode ser ouvida na temporada “Stardust Crusaders” da mesma série. “Estou indo para o Brasil, pela primeira vez, entregar as minhas músicas. Vamos nos divertir muito!”, comemora o artista, que também se apresentará em Recife e Fortaleza. Além de JoJo, Tommy também canta “With the Wind”, abertura da série Yu-Gi-Oh!! Vrains e coleciona várias músicas marcantes em sua carreira.

Atrações

Ainda no universo da música, o cantor Ricardo Cruz, membro do Jam Project, uma banda japonesa Anison fundada em 2.000, vai se apresentar com sucessos de anime songs (JAM significa Japan Animation Song Makers) no domingo, às 15h. Também estão previstas outras atividades no palco, como concurso cosplay, bandas locais e atrações tradicionais japonesas como o taiko (tambores) e o odori (dança folclórica japonesa). O Anime Summit Teaser ainda terá espaços voltados para lojinhas, ilustradores e uma praça de alimentação com opções asiáticas e brasileiras.



Serviço

Anime Summit Teaser

3 e 4 de fevereiro, às 10h às 22h

Na Arena BRB Nilson Nelson (Eixo Monumental)

Ingressos à venda no Sympla: www.sympla.com.br/kdm

Informações: @animesummitbrasil

Classificação livre