Lançamento do Acervo Animatógrafo: uma jornada no cinema brasileiro com Pedro Jorge de Castro

Acervo Digital será lançado dia 23 de janeiro, às 20h, com evento solene no Cine Brasília

Visando preservar as obras e memórias do Instituto Animatógrafo de Comunicação para que o legado do cineasta Pedro Jorge de Castro alcance ainda mais pessoas, será lançado o Acervo Animatógrafo no dia 23 de janeiro, às 20h, no Cine Brasília.

O projeto envolveu uma equipe de cineastas e colaboradores em níveis acadêmicos distintos, para organizar, catalogar e restaurar 22 peças audiovisuais, e digitalizar mais de 2.800 documentos, entre roteiros, convites, certificados, orçamentos, fotos, notícias e reportagens, em um acervo digital que registra os 60 anos de carreira do cineasta. Entre os longas e curtas restaurados, destaca-se a obra “Brinquedo Popular do Nordeste”, que foi o primeiro filme de um cineasta residente em Brasília a receber o prestigioso Candango de Melhor Curta Metragem no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 1977.

“Este projeto não apenas celebra a rica história do cinema no Brasil, mas também contribui significativamente para a preservação da memória cultural do país. Através da digitalização e restauração dessas obras, o “Acervo Animatógrafo” garante que o legado de Pedro Jorge de Castro seja preservado para as futuras gerações. A iniciativa também serve como recurso valioso para estudantes, pesquisadores e entusiastas, fortalecendo a diversidade cultural e a compreensão histórica do cinema brasileiro,” afirma LeoMon, coordenador e idealizador do projeto.

O lançamento no Cine Brasília contará com uma solenidade de abertura e a exibição do documentário “91º Semestre”, um compilado de duas aulas ministradas pelo cineasta e professor Pedro Jorge de Castro, abordando temas como o cinema documentário e a ficção revolucionária.

“Estou vivenciando uma oportunidade única de organizar e compartilhar as obras que criei ao longo da minha carreira,” reflete o Professor Pedro Jorge de Castro (80 anos), destacando momentos marcantes de sua trajetória. “Desde os meus primeiros filmes, como ‘Estudantes no Trabalho’ na Itália até os projetos mais recentes no Brasil, cada peça é um fragmento da minha jornada. Lembro-me da inspiração para ‘Chico da Silva’, que veio após conversas com um professor na Bienal de Veneza, e como produzir o Brinquedo Popular do Nordeste me levou a fundar o Instituto Animatógrafo de Comunicação. Este instituto, inicialmente focado em cinema e vídeo, evoluiu para abranger pesquisas, livros e artigos, culminando agora no lançamento do nosso site. Sou profundamente grato a Leonardo Monteiro pela iniciativa e organização deste projeto e a todos que contribuíram para tornar isso possível.”

O acervo digital tem como principal objetivo democratizar o acesso à informação e às produções do Instituto Animatógrafo de Comunicação. Além do evento de lançamento, o projeto disponibilizará cinco vídeo-aulas ministradas pelo professor, abrangendo diversos aspectos do cinema, desde roteiro e iluminação até direção cinematográfica. Todo o material ficará disponível no site www.animatografo.com.br, para livre consulta, a partir de qualquer lugar do mundo, a partir do dia 23 de janeiro de 2024.

Realizado pelo Instituto em parceria com a Cinese Audiovisual e Candiá Produções, por meio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, todas aulas e filmes são acessíveis com legendas em Closed Caption e interpretação em LIBRAS, e o acervo digital conta com a ferramenta VLibras, que traduz conteúdos digitais para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), tornando o site acessível para pessoas surdas.