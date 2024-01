2ª edição do Sesc+Samba terá shows gratuitos de Péricles e grupo Clareou no DF

Evento acontece em 2 de fevereiro, no Sudoeste. Ingressos estarão disponíveis para retirada a partir do próximo dia 22

O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) promete agitar a capital com um super evento gratuito de pré-carnaval no dia 2 de fevereiro deste ano. A 2ª edição do Sesc+Samba acontecerá às 17h, no Sudoeste Econômico, e vai contar com shows dos grupos Benzadeus (DF), Clareou (RJ) e do cantor Péricles.

Os interessados podem garantir até dois ingressos por CPF e, para isso, basta apenas doar 1 kg de alimento não perecível no ato de retirada, que poderá ser feita a partir da próxima segunda-feira (22), nas unidades do mercado Super Veneza localizadas nas quadras 811 e 1101 do Cruzeiro.