Nathalia Dill deixa para trás a vilania da última personagem para ser fofa em ‘Família é Tudo’

“Vênus Mancini é agregadora, protetora dos irmãos e tem uma ética forte, muita clara”, diz a atriz

Folhapress

Rio de Janeiro – RJ

Ana Cora Lima

Esqueçam a amarga e vingativa Fabiana, de “A Dona do Pedaço”. Depois de um hiato de cinco anos, Nathalia Dill, 37, é um dos nomes centrais de “Família é Tudo”, novela de Daniel Ortiz que estreia nesta segunda-feira (4), e sua personagem passa longe de qualquer vilania.

“Vênus Mancini é agregadora, protetora dos irmãos e tem uma ética forte, muita clara. É considerada também ‘esquentadinha’ pelos rompantes (risos) e pelo vigor, mas tem espontaneidade”, diz a atriz, que classifica sua personagem como “bem instigante”.

Se na ficção, a sua personagem Vênus faz tudo para manter a família unida, na vida real não é muito diferente para Nathalia. “A minha família sempre foi muito unida e eu tenho dois irmãos, uma irmã que mora em São Paulo, e um irmão, que vive na Bahia, e mora aqui no Rio. É difícil estarmos sempre juntos? É. Mas, nós nos esforçamos e damos um jeito”.

Nathalia reconhece também que a mocinha na nova novela das 19, da Globo, não tem lá muita sorte no amor, [foi traída por um e acabou sendo vítima de um golpe financeiro do outro], mas dispensa a suposição de que ela seria uma mulher com o “dedo podre” para escolher parceiros. “De jeito nenhum. O problema não está na Vênus. Os outros é que têm problemas”, brinca, defendendo a personagem. “Ela é incrível”.