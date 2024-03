Preta Gil é internada e atualiza seu estado de saúde

Amores, neste fim de semana, a cantora Preta Gil deixou os seus fãs mega preocupados ao anunciar que estava internada novamente, isso porque, recentemente, a famosa concluiu o seu tratamento contra um câncer no intestino.

Contudo, através das suas redes sociais, a Preta afirmou que seus exames oncológicos estão ótimos, não tendo eles nada a ver com a sua nova internação.

“Vindo aqui para falar que meus exames todos oncológicos foram muito bons. Está tudo bem comigo, a gente fez todos os exames de imagem, de sangue, minha saúde está ótima graças a Deus”, tranquilizou a cantora, que logo em seguida revelou por qual motivo teve que ser internada novamente.

“Estava com uma dor na lombar, tive uma contratura, e vim aqui, doutor Francisco e doutor Caio me fizeram exames de ressonância, raio-X, tomografia e estou com uma hérnia de disco, que vou ter que tratar”, explicou Preta.

Tá tudo bem, agora só tratar essa hérnia de disco e vida que segue!!! Bom sábado pra vocês!!! Muitos beijos!!! pic.twitter.com/ts53wsEkWY — Preta Gil (@PretaGil) March 2, 2024