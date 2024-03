“Nunca mais piso nessa cidade podre”, afirmou Luisa Marilac, ao falar sobre sua cidade natal

Em relato, que foi publicado em suas redes, a youtuber revela grande decepção ao falar sobre sua experiência na cidade interiorana.

O que era para ser uma viagem a nível do quadro “ De Volta Para Minha Terra” , acabou sendo uma grande decepção. Recentemente, a influenciadora Luisa Marilac utilizou as suas redes sociais para denunciar a sua péssima experiência ao visitar a sua cidade natal, Além Paraíba, que fica no interior de Minas Gerais. Em vídeo, Marilac afirma que sofreu preconceito ao andar pela cidade.

“Me senti nos anos 80, quando as pessoas jogavam pedra, xingavam, tiravam sarro, debochavam… A praça lotada, os moleques gritando, as pessoas me xoxando”, iniciou Luisa, que continuou: “Nunca mais piso nessa cidade podre, lixo, sebosa… Pessoas pobres de espírito, de caráter… Não venho nem para enterrar meus parentes.”

Logo em seguida, Marilac conta que acionou uma viatura policial, porém, a mesma afirmou que eles tinham que atender uma ocorrência, a deixando sozinha novamente no local.

“Os policiais disseram que tinham uma ocorrência e foram embora… Viram que eu estava sendo feita de chacota, poderiam ter feito o trabalho deles.”

Com medo de ser agredida, a youtuber voltou para o hotel onde estava hospedada e afirmou: “Sempre idolatrei Além Paraíba… Nunca mais falo que nasci aqui. Esse lugar não me merece… Fui só tomar um chopp. Se eu tivesse ido para a balada, eles teriam me linchado, esses animais”.