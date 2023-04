Mirella Santos revela invasão em sua casa durante viagem em família

Influenciadora lamentou falta de segurança no páis e também enfatizou que irá investigar possíveis revendas de itens furtados

São Paulo – SP

Aos prantos, Mirella Santos, 39, contou ter tido “a pior sexta-feira santa” de sua vida, quando teve a casa em São Paulo furtada. A influencer e o marido, o humorista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, revelaram o ocorrido nas redes sociais nesta segunda-feira (10).



“Eu tive a pior sexta-feira santa da minha vida, Deus que me perdoe”, desabafou Mirella, que fazia viagem com a família quando o furto aconteceu. “Arrombaram minha casa, entraram na minha casa em São Paulo. Roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito. Eu vim de família simples, eu ralei muito para conquistar minhas coisas”.



A influenciadora revelou a perda de bens valiosos: “roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito”. Mirella também enfatizou que bolsas de marca foram furtadas e que irá investigar possíveis revendas: “eu vou puxar todos os números de série de cada bolsa”.



O casal lamentou viver em um país em que não se tem segurança. “Dá uma dor de impotência, de insegurança. A gente mora num país em que a gente não tem certeza se consegue recuperar as nossas coisas”, disse a ex-bailarina do Faustão.