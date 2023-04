Mc Carol anuncia a aposentadoria de sua carreira artística

A cantora revela que a decisão de mudar de nome e país, começando a sua vida do zero, não foi uma decisão tomada por impulso.

Será o fim de uma era? Que atire a primeira pedra quem é que nunca cantou “meu namorado é mó otário, ele lava minhas calcinhas”, ou qualquer outro hit da cantora MC Carol. Porém, na noite de ontem, a cantora de 29 anos, fez uma revelação que chocou os fãs.

Através do seu twitter a MC revelou que esse será o seu último ano trabalhando no meio artístico, afirmando que a partir do ano que vem ela irá deixar o país, trocar de nome e recomeçar a sua vida do zero.

Pessoal esse é o meu último ano artístico! Ano que vem vou mudar de país, número e nome! Vou me abster de tudo e TODOS e, começar do zero e, quando me reconhecerem, vou pra outro país de novo e de novo! — MC Carol (@mc_caroloficial) April 10, 2023

A gata, que está no mundo da música desde de seus 15 anos, afirma aos fãs, que ficaram sem entender o motivo do anúncio da MC, que essa decisão não foi tomada por impulso e que sua decisão foi tomada como forma de priorizar sua sanidade mental e seu amor próprio.

Sanidade e amor próprio — MC Carol (@mc_caroloficial) April 10, 2023

Já respirei gata! Essa decisão foi tomada a mt tempo — MC Carol (@mc_caroloficial) April 10, 2023

Por fim, a MC utilizou uma metáfora para definir como ela enxerga o mundo artístico, afirmando que ao contrário do que todos imaginam, existem muitas pessoas te sugando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE