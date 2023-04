Shakira faz apelo nas redes sociais e pede por privacidade dos filhos: “Eles querem poder sair e frequentar a escola sentindo-se seguros”

A cantora se diz extremamente preocupada com a saúde e a integridade física de seus filhos com o ex-jogador Gerard Piqué.

Amores, temos que confessar que após sua separação com o ex-jogador Gerard Piqué, a cantora Shakira não teve nem um minuto de paz, principalmente quando falamos dos meios de comunicação, porém, é preciso entender que apesar de busca pela mídia, além da cantora, toda essa exposição também está afetando a vida das crianças, que não tem nada a ver com as polêmicas.

Diante disso, nesta segunda-feira (10), a cantora publicou em seu instagram um apelo, pedindo que os meios de comunicação poupassem os seus filhos de toda essa exposição, neste momento tão complicado que eles estão passando.

“Caros amigos, jornalistas e meios de comunicação: Neste momento de mudanças na minha vida como figura pública, é compreensível que haja uma curiosidade permanente por parte da imprensa sobre mim e minha família. No entanto, meus filhos, Milan e Sasha, viveram um ano muito difícil, sofrendo um cerco incessante e uma perseguição implacável por paparazzi e vários meios de comunicação em Barcelona”, iniciou a cantora.

Logo em seguida, Shakira pede que a privacidade das crianças sejam respeitadas e que eles parem de ser perseguidos por onde é que vão, podendo assim voltar a fazer suas atividades extracurriculares.

“Agora que estão iniciando uma nova etapa em suas vidas, peço encarecidamente à mídia em nome de meus filhos que respeitem seu direito à privacidade. Peço-lhe que se abstenha de segui-los até a saída ou entrada da escola, esperando-os na porta de nossa casa ou perseguindo-os em suas atividades extracurriculares e recreativas, como tem acontecido todos os dias em Barcelona, ​​​​em para obter classificações fotográficas ou melhores”, continuou

Por fim, ela ainda afirma que está pedindo que a privacidades de Milan e Sasha seja respeitada não como artista, mas sim como uma mãe, que está preocupada com a saúde e integridade física de seus filhos.

“Espero que os jornalistas e fotógrafos sejam sensíveis à situação que Milan e Sasha estão enfrentando e possam se comportar da maneira mais humana possível com eles, levando em consideração de que se trata da saúde e integridade física e emocional de dois menores de 8 e 10 anos. Eles querem apenas poder sair e frequentar a escola sentindo-se seguros e com a tranquilidade de não serem perseguidos ou submetidos ao escrutínio constante das câmeras. Estendo este pedido não mais como artista, mas como mãe que quer proteger e cuidar do bem-estar psicológico e emocional de seus filhos para que possam viver uma vida saudável e feliz, como toda criança merece. Obrigada pela sua compreensão e apoio, Shakira”, finalizou a cantora.