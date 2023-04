Bruna Marquezine assina contrato com agência que cuida da carreira de Gisele Bündchen

Por meio das redes sociais, a companhia deu as boas-vindas à atriz

São Paulo – SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Bruna Marquezine contratou a agência americana UTA para cuidar dos próximos passos de sua carreira internacional. A marca é a mesma que trabalha com Gisele Bündchen desde março do ano passado.



Por meio das redes sociais, a companhia deu as boas-vindas à atriz. “A UTA tem o prazer de receber Bruna Marquezine, a protagonista feminina do aguardado ‘Besouro Azul’ da DC, como uma nova cliente”, escreveu no Instagram. A agência cuida da carreira de celebridades e possui sede em Beverly Hills, Califórnia.



O filme com a participação de Bruna tem estreia prevista para agosto deste ano, e teve o trailer divulgado no início do mês.