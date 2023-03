Maluma assume ter tido romance com Anitta

Fãs sempre suspeitaram que os dois tiveram um “trelele” quando Anitta começava a carreira internacional e confirmaram suas hipóteses após entrevista do colombiano

O cantor Maluma participou do podcast Alofoke Radio Show na sexta-feira, 25, e assumiu que teve um romance com a nossa Girl From Rio, Anitta.



Os fãs sempre suspeitaram que os dois tiveram um “trelele” quando Anitta começava a carreira internacional e confirmaram suas hipóteses após a entrevista do colombiano



Os dois dividem grandes hits juntos, sendo o primeiro trabalho Sim ou Não, de 2016. Outros frutos da parceria são El Que Espera, um reggaeton dançante e sensual, faixa que, inclusive, está presente no último álbum da cantora, Versions Of Me. Além dessas, a dupla possuí Mi Miña, 2021, em collab com Wisin, Myke Towers e Los Legendários, e uma parceria com Becky G, que resultou no remix de Mala Mía, em 2018.



Maluma explicou que o relacionamento durou pouco tempo, pois, segundo ele, “precisava de alguém fora da indústria”.



“Para mim não funciona esses relacionamentos com pessoas da indústria pelo mesmo motivo. Quando aconteceu, inclusive, com Anitta, ela estava começando a carreira (internacional). Eu a conheci e a gente se gostava muito e tudo mais. Pensava: ‘Não posso estar com ela, porque ela faz o mesmo que eu’”, disse o colombiano.



Estadão Conteúdo