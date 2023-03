Shopping retoma projeto que reúne música e gastronomia

O Brasília Doce, retomado pelo Brasília Shopping, recebe o chef Edu guedes neste sábado (1º)

Um dia para adoçar ainda mais a vida, na companhia da família e amigos, embalado por música e sabores. Com guloseimas para todos os gostos, o Brasília Doce está de volta, após três anos de pausa. Um dos projetos mais queridos do Brasília Shopping retorna em grande estilo na edição de Páscoa. Além de oficinas de biscoitos divertidas, a programação desta edição conta com uma aula show do chef de cozinha Edu Guedes, que traz receitas para o tradicional almoço pascal. Marcado para o dia 1º de abril, das 11h às 17h, o evento é gratuito e promete cativar adultos e crianças.

A feira de gostosuras açucaradas volta com uma missão: deixar a Páscoa ainda mais especial. Doceiros locais trazem diversas opções de presentes para a data, como ovos de chocolate artesanais, bombons e outras delícias. Mais de 25 expositores estarão à espera do público na área externa do shopping.

Almoço do chef

O chef de cozinha e apresentador de TV Edu Guedes ensinará o público três receitas que deixarão o almoço de Páscoa marcado na memória. De entrada, canapés de Bacalhau. O prato principal é segredo e só será revelado no momento da aula. Para sobremesa, chocolate! Deliciosos cremes de chocolate meio amargo, branco e ao leite, em camadas. A aula ocorre na Praça Central, às 12h. As pulseiras de acesso aos assentos são limitadas e devem ser retiradas no Balcão de Informações, no Piso 1, a partir das 10h, no dia do evento.

Música e mão na massa

Atrações musicais conhecidas no cenário cultural brasiliense trazem ritmo e brasilidade a essa grande festa de sabores. Com sets descolados, as DJs Rafaela Ferrugem e Karla Testa animam o público das 11h às 16h. O encerramento fica por conta da banda Sr.Gonzales Serenata Orquestra, formada por ex-membros dos Móveis Coloniais de Acaju.

O Brasília Doce abraça todas as idades e os pequenos vão colocar a mão na massa em duas oficinas. Cheiros, gostos, cores e texturas. A criançada terá uma rica experiência sensorial ao confeccionar um lindo biscoito em formato de coelho e montar um ovinho de chocolate. As atividades ocorrem às 14h e às 15h, respectivamente, em frente à loja Quem Disse Berenice têm vagas limitadas. Para participar, os responsáveis deverão retirar previamente as pulseiras no Balcão de Informações, no Piso 1.

Ovo Encantado no Teatro Brasília Shopping

Além da programação do Brasília Doce, o centro de compras traz ao público uma peça infantil com a temática de Páscoa. “As Aventuras de Dorinha em Busca do Ovo Encantado” conta a história de uma pequena e corajosa heroína, que com a ajuda de seu amigo macaco, sua mochila mágica e um mapa falante, iniciam uma caçada ao Ovo Encantado. O espetáculo é baseado no desenho animado “Dora, a Aventureira” e é produzido pela companhia teatral Néia e Nando.

Os ingressos custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia e serão vendidos na bilheteria do teatro a partir das 15h. Crianças de 0 a 1 ano e 11 meses não pagam. Crianças de 2 a 12 anos e pessoas que doarem 1kg de alimento não perecível pagam meia entrada.

As risadas e a diversão estão garantidas com o Palhágico Chochou e o seu Coelho Farofa. Os dois aprontarão peripécias no palco do Teatro Brasília Shopping e mexerão com o imaginário da plateia. O “Show de Palhágica” une a tradicional arte do circo e do teatro com números clownescos e de ilusionismo, técnicas de mentalismo, ventriloquia, improviso e contação. A atração ocorre às 11h e os ingressos custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia.

Serviço:

Brasília Doce – edição de Páscoa

Data: 1 de abril de 2023

Horários:

11h às 17h – Feirinha Açucarada

11h às 16h – DJ Rafaela Ferrugem e DJ Karla Testa

A partir das 16h – Sr.Gonzales Serenata Orquestra

14h – Oficina de biscoitos em formato de coelhinho

15h – Oficina de ovinho de chocolate

Aula show com Edu Guedes

Horário: 12h

Local: Praça Central do Brasília Shopping

Entrada livre e gratuita, mediante lotação do espaço.

Pulseiras de acesso serão distribuídas no Balcão de Informações do shopping a partir das 10h no dia do evento.

Peça As Aventuras de Dorinha em Busca do Ovo Encantado

Horário: 16h

Valor: R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia

Local: Teatro Brasília Shopping