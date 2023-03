Ao lado de Delano, MC Braz dá spoiler de “Beagá” com o single “Sorte Sua”

Faixa é o terceiro lançamento do álbum que exalta a capital mineira e chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 31 de março

O funkeiro MC Braz lança, nesta sexta-feira (31), o single “Sorte Sua”. A canção faz parte do álbum “Beagá”, que tem como objetivo exaltar a capital mineira, chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 31 de março.

Em mais um lançamento no pique de BH, como gosta de denominar suas produções, MC Braz une o funk de Belo Horizonte das antigas com a atualidade. Com produção do DJ 2W, essa faixa é uma das mais POPs do álbum.

Dirigido por Diogo Lunático, o clipe foi gravado no Viaduto Santa Tereza, um ambiente bem urbano, com grafites na parede, onde acontecem as famosas batalhas de rima da capital mineira e Orochi ficou conhecido após ganhar a batalha Nacional. O vídeo traz uma analogia com uma batalha de dança. Existem duas gangues e cada artista é o chefe de uma delas. E elas entram em uma disputa dançando uma contra a outra.

Além de “Sorte Sua”, “Jogando a Danada” e “Culpa Sua” já foram lançadas. O álbum, com previsão de estreia ainda no primeiro semestre de 2023, terá outros cinco singles inéditos e promete nacionalizar o funk mineiro que já é um dos grandes destaques dos aplicativos de música e redes sociais, mas ainda não atingiu a mídia tradicional.

Sobre Mc Braz

Natural de Belo Horizonte, Luís Henrique Braz , o MC Braz , iniciou sua carreira aos 14 anos de idade, compondo suas letras na escola. Ao postar suas músicas em seu canal do Youtube foi despertando interesse de produtoras, criou conexões com o mundo do funk de Belo Horizonte até que, em 2017, entrou para a gravadora mineira Funk Explode. “Não Nasci pra me Apegar”, foi seu primeiro hit na capital mineira, mas a partir de 2018 inaugurou oficialmente o seguimento do gênero conhecido como “Funk de BH” emplacando as faixas “Procedimento”, com o MC L da Vinte, e “Mina Mercenário”, com o MC Luan da BS”.