Ludmila Dayer reflete após diagnóstico de esclerose múltipla

São Paulo – SP

Ludmila Dayer, 40, que está viajando pelo sul da França, foi às redes sociais na manhã desta quinta-feira (31) para fazer uma reflexão sobre a reconstrução da autoestima após o diagnóstico de esclerose múltipla, que ela recebeu em novembro de 2021.



A atriz disse que, apesar de ter vivido uma fase ruim, ela nunca desistiu dela mesma.



“Ok, quem me segue aqui sabe o que eu passei nos últimos anos em relação à minha saúde mental e física. Então eu gostaria de dividir com vocês um sentimento que eu recuperei a pouco tempo: a autoestima”, escreveu.



“Por conta da minha saúde tive que me desconectar de alguns hábitos relacionados à vaidade para proteger meu corpo de toxinas. E, ao mesmo tempo, não tinha forças pra sair de casa, que dirá me arrumar”, disse.

Reconstrução

“E essa sensação de fragilidade mexeu muito com minha autoestima. Eu entrei para um casulo e não queria ser vista. Esse casulo foi extremamente importante para meu autoconhecimento e melhora, mas sair dele é tão importante quanto. Como uma borboleta! Eu nunca desisti de mim. E é incrível como as coisas vão se encaixando no tempo certo. Elas vão se reestruturando, como uma obra na casa”, ponderou.

Autoestima recuperada

“Eu postei essas últimas fotos aqui no meu feed porque eu estou me sentindo linda, por dentro e por fora! E esse é um sentimento tão bom, porque a beleza que eu vejo hoje em mim não é a que eu buscava antes, para tentar seguir padrões e para agradar o outro”.

Mulher forte

“A beleza que sinto hoje vem de uma mulher livre, fortalecida, que se conhece, se sente à vontade na própria pele e que acumula algumas boas experiências. Essa beleza vem com a maturidade.