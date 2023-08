Preta Gil recebe visita de Regina Casé no hospital

A cantora segue internada em São Paulo e está em recuperação da cirurgia de remoção do câncer no intestino

Preta Gil tem recebido visitas mais que especiais no hospital em São Paulo, onde segue se recuperando da cirurgia de retirada do tumor no intestino. Dessa vez, a artista recebeu os cuidados de Regina Casé e o momento foi registrado nas redes sociais.

“Esse tipo de visita é bom, porque além de vir, traz presente e ainda aplica”, disse a cantora ao filmar Regina aos pés da sua cama de hospital.

“Trouxe um óleo de massagem, para massagear os pés de Pretinha. Vou me jogar aos seus pés, beijar os seus pés”, brincou Regina enquanto distribuía carinho para a amiga. “Que amor… como eu amo essa minha dinda, gente. Oh, delícia!”, disse Preta em meio de risadas.