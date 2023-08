Regina Volpato no Only Fans: “Cada um faz o que quer”

A ex-jornalista da TV Gazeta se livrou das amarras e se libertou abrindo sua conta no site de conteúdo adulto

Muito mais que jornalista, Regina Volpato surpreendeu a todos com sua entrada franca para o Only Fans. A comunicadora contou detalhes sobre sua escolha e disse que ficou surpresa com as notícias que saíram diante da sua rede social. Vale ressaltar que muitas notícias focaram na idade da jornalista, que tem 54 anos.

“Me vejo muito bem, uma mulher madura e bonita, não sei se é falta de senso ou autoestima (risos). Gosto da maneira que aprendi a me aceitar. Já entendi a dinâmica da vida. Me lapidei com muita terapia e vivência. Estou feliz e adoro ter a idade que tenho”, disse ela em entrevista ao Uol.

Ela ainda diz que a rede não é só para sensualizar e mesmo se fosse, ela tem esse direito, Regina diz estar descobrindo mais sobre a plataforma. “E daí que eu tenho 54? E daí que sou jornalista? E daí se eu quiser sensualizar? Achei curiosa a maneira como a notícia impactou as pessoas. Virou só pornografia? Eu não sei. Estou descobrindo como a plataforma funciona. Cada um faz o que quer com suas redes sociais. Se você quer sensualizar, maravilha”, declarou.