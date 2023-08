Fundação Itaú faz homenagem a Paulo Freire na edição comemorativa de 40 anos da Bienal do Livro do Rio

Entre fotos, vídeos, documentos históricos e manuscritos, o público acessa um panorama geral da vida e obra de um dos pensadores e educadores mais importantes da história do Brasil

De 1 e 10 de setembro, um espaço no pavilhão verde (S-25) na Bienal do Livro Rio 2023, que comemora 40 anos desta feira da literatura, homenageia o intelectual e educador Paulo Freire. Trata-se de um recorte da mostra Ocupação dedicada a ele, realizada em São Paulo, em 2021, no Itaú Cultural.

Cerca de 40 peças trazem um resumo da contribuição de Freire para a educação no Brasil e em outros países. Entre fotos, vídeos, documentos históricos e manuscritos de suas mais emblemáticas obras, o público pode conferir por exemplo, os manuscritos de À Sombra desta mangueira, livro publicado em 1995, no qual ele apresenta reflexões concretas do mundo no fim do século XX, discutindo temas como educação, política, avanço da tecnologia e exílio.

Outras obras se destacam na exposição como os manuscritos de Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido, de 1992, no qual revê momentos relevantes na concepção de seu livro mais conhecido, Pedagogia do Oprimido, porém com mais caráter biográfico e de memórias do que teórico. Ele escreveu esta célebre obra em 1968 no Chile, país onde ficou exilado por cinco anos. No espaço na Bienal, a Fundação Itaú apresenta uma animação que construiu com as páginas manuscritas desse livro. Os visitantes podem ver, ainda, ilustrações feitas pelo pernambucano Francisco Brennand para o Plano Nacional de Alfabetização, elaborado por Freire.

Homenagem a Paulo Freire

Edição comemorativa de 40 anos – Bienal do Livro do Rio

De 1 a 10 de setembro – das 10h às 19h

Riocentro, Barra da Tijuca – Pavilhão verde, S-25

Ingressos: https://www.bienaldolivro.com.br/o-evento/