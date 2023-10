Fernanda Paes Leme reúne família para chá revelação e descobre sexo do bebê

Na gravação, quem ficou responsável por revelar o sexo do bebê foi o cachorro do casal, que entrou no local carregando bexigas

Folhapress

São Paulo – SP

Após anunciar a gravidez bem no Dia das Crianças, na quinta-feira (12) da última semana, Fernanda Paes Leme fez um chá revelação para a família.

Esta é a o primeiro filho da atriz, do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, com quem está há dois anos. “Desde que anunciamos a gravidez, todos dizem que tenho uma vibe ‘mãe de menino’, já o Victor tem cara de ‘pai de menina’. E aí, quem será que tava com o melhor palpite? É menino ou menina?!”, escreveu na legenda.

Na gravação, quem ficou responsável por revelar o sexo do bebê foi o cachorro do casal, que entrou no local carregando bexigas rosas.

Nos comentários, famosos deram os parabéns ao casal e disseram que vão mimar muito a criança. “Coisa mais linda. Vem arianinha para deixar todo mundo de cabelo em pé igual a mamãe”, escreveu Giovanna Ewbank, que divide a apresentação do podcast Quem Pode, Pod ao lado da atriz.

“Meu amor, eu senti também que era menina e te disse. Eu estou tão mas tão feliz por vocês. Tia Preta vai minar muito essa sobrinha. Amo vocês”, disse Preta Gil.