Em suposto áudio, irmã diz que Key Alves compra seguidores: “Ilusão”

Nesta terça (17), vazou um áudio de Keyt Alves falando sobre uma possível compra de seguidores por parte de Key Alves

Olha só, hein? Key Alves pode estar comprando seguidores e sua irmão revelou detalhes em um possível áudio vazado na web. Keyt Alves revela que dos seus seguidores apenas 100 mil são verdadeiros. As informações passaram pelo meu fofoqueiro favorito, Léo Dias, que me detalhou tudo.

“Eu sempre falei pra ela: ‘mano, para de viver nesse mundo de ilusão’. Cara, se fossem 12 milhões de seguidores reais, seria outra história, a gente estaria em outro patamar, não são, a maioria ali ela comprou, tanto é que ela só entrou no Big Brother por ser a jogadora de vôlei com mais seguidores do mundo, mas será que são reais? Não são!”, diz Keyt.

“A gente sabe disso, só que a gente vendeu essa imagem dela, mas a gente tem que entender, que uma hora ou outra isso ia cair, como por exemplo os negócios da rifa, ela deve ter ali uns 100 mil que é verdadeiro, mas não tem 12 milhões, entendeu? Então eu sou muito realista, e a Key hoje vive nesse mundo de fada dela aí”, completou. Atualmente Key tem 12,9 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.