“Se criou um rótulo de que ter babá é horrível”, diz Viih Tube

A influenciadora contou que após o nascimento de Lua, os pais decidiram que cuidariam eles mesmo da pequena

Viih Tube mostrou ser uma mulher de fibra e voltou a trabalhar após 10 dias do nascimento de Lua, sua filha com Eliezer, acontece que mesmo tendo condições para ter uma babá, ela teve medo do hate e conseguiu nos primeiros dias cuidar da pequena com o auxílio do pai. Não demorou muito para ela entender que poderia contar com a ajuda de uma babá.

“Se criou um rótulo de que ter babá é horrível, de que você não é mãe porque você tem babá”, iniciou.

“Eu pensava ‘meu Deus, não posso ter babá’, contou Viih, que acabou cedendo: “Fiquei dois meses e meio sem ter babá, era eu e o Eli. Voltei a trabalhar com 10 dias da minha filha nascida, então era publi o tempo inteiro com a bebê no colo”, disse a influenciadora.

“Chegou no meu limite e eu pensei ‘quer saber, se eu tenho essa condição de ter essa assistência, vou ter, não é todo mundo que tem, vou aproveitar’, contou.