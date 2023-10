Equipe de Jenny Miranda denuncia ataques após expulsão de Rachel Sheherazade

Em comunicado divulgado nas redes oficiais da peoa, o texto relata o ocorrido entre ela e a jornalista

Folhapress

São Paulo – SP

A equipe de Jenny Miranda emitiu um comunicado oficial a respeito da expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15. Nesta quinta-feira (19), a jornalista foi desclassificada do reality rural da Record, acusada de agredir a influenciadora, episódio que foi corroborado pelos profissionais que gerenciam a carreira de Jenny durante seu confinamento.

Em comunicado divulgado nas redes oficiais da peoa, o texto relata o ocorrido: “Na manhã de 19 de outubro, durante o confinamento no programa, Jenny Gontijo e Rachel Sheherazade se envolveram em uma discussão que culminou em um lamentável incidente de agressão.”

Segundo a produção do programa, Rachel Sheherazade teria atentado contra a integridade física de Jenny Gontijo. O ato foi capturado pelas câmeras da equipe de produção do programa. O comunicado prosseguiu com veemente condenação à violência: “Estamos profundamente chocados com o ocorrido e condenamos veementemente qualquer forma de violência.”

A assessoria de Jenny Miranda reiterou seu apoio à participante e seu direito a um ambiente seguro no programa: “A direção do programa tomou a decisão de expulsar Rachel Sheherazade como resultado desse incidente, em conformidade com as regras e regulamentos estabelecidos.”

No entanto, a equipe da influenciadora expressou preocupação com a inversão da culpa no incidente: “O que estamos observando é uma inversão na culpa do incidente. Muitos ataques estão sendo feitos nas redes sociais direcionados a nossa participante. Entretanto, quem tomou a medida foi a produção do programa A Fazenda baseada e registrada em fatos indubitáveis.”

A nota também advertiu que os ataques e ofensas a Jenny podem configurar crimes passíveis de medidas judiciais: “Assim como o grande público, estamos aguardando mais informações sobre o ocorrido e, em caso de novas informações, manteremos vocês informados.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Record afirmou que exibirá as imagens da agressão e informará mais detalhes sobre a expulsão no programa da noite desta quinta.