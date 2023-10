Mel Maia revela que amigo de Mc Daniel foi atrás dela após término

A atriz terminou o seu relacionamento com o cantor em agosto e segue solteira até agora

Amigo fura olho? Mel Maia revelou detalhes, em entrevista ao PodDelas, sobre o fim do seu relacionamento com Mc Daniel, em agosto. Acontece, que a atriz ainda revelou que um amigo do cantor teria mandado mensagem para Mel. Ela ainda relatou que nunca ficou com a pessoa e não citou nomes.

“Tenho um polêmico para mostrar para vocês. Essa pessoa sempre vem atrás de mim quando eu estou solteira. E é sempre amigo dos meus exs!”, revelou a atriz.

O casal trocou unfollow após ela aparecer na web com uma camiseta com a frase: ‘My ex is my biggest fan’, que traduz para ‘Meu ex é meu maior fã’.