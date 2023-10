Lucas Souza diz que tem sentimentos por Jojo Todynho

Em conversa com Kally Fonseca, o ex-militar contou que ainda tem assuntos pendentes com a funkeira que foi sua esposa

Viiish! Lucas Souza não tem medo de falar o nome de sua ex-esposa dentro do reality da Record e contou que ainda tem sentimentos fortes por Jojo Todynho. O ex-militar conversou com Kally Fonseca e revelou que ainda tem assuntos pendentes com a funkeira, haja vista que os dois terminaram o casamento no meio de muita polêmica.

“Tipo assim. Eu tô me envolvendo e tudo. Mas vai chegar um momento que eu vou conversar com ela que eu sinto que tenho um negócio mal resolvido com ela (Jojo)”, falou sobre a cantora, que já está em outro relacionamento usando aliança.

Os internautas opinaram: “Quem diria que eu iria gostar do Lucas e torcer que eles se acertem”, disse uma pessoa. “Pior que eu acho que no fundo o sentimento é o mesmo dos dois lados, mas relacionamento não é só de amor”, opinou outra.