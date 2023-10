Cariúcha fica completamente indignada com a expulsão da Rachel Sheherazade

A ex-participante do reality ficou revoltada com o ocorrido e afirmou que agredir uma pessoa é algo que não pode acontecer.

Amores, após a expulsão da jornalista Rachel Sheherazade, a ex-participante do reality show, a cantora Cariúcha utilizou as suas redes sociais para mostrar a sua indignação com o ocorrido.

“Gente, como assim a Rachel foi expulsa? Eu tô sem acreditar! Ela agrediu a Jenny? Eu tô chocada! Foi pra agressão? Jesus!”, perguntou Cariúcha.

E ela continuou: “Gente, que absurdo, houve agressão!? Não, isso não pode! Você brigar, gritar, tudo bem. Agora, agredir uma pessoa? Não pode!”.