Chico Moedas apaga foto com Luísa Sonza após retorno do perfil na rede social

Chico Moedas retornou as redes sociais um dia depois de ter a conta derrubada por causa de denúncias dos fãs de Luísa Sonza, segundo Casimiro Miguel, amigo do influenciador. Nesta quarta-feira (20), a cantora anunciou o término do namoro com o rapaz e o acusou de traição ao vivo no programa Mais Você, da Globo. O investigador de bitcoins apagou uma foto que mantinha no perfil com Luísa Sonza.

Moedas também deixou de seguir a ex-namorada e fechou os comentários de todas as postagens. Os comentários anteriores a exposição da confusão pública envolvendo Sonza permanecem na publicação. Os dois estavam juntos há quatro meses e após rumores de uma possível crise na semana passada, a cantora confirmou o fim do relacionamento.

“Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete (…). É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continue sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida”, disse ela em trecho do texto.

Luísa chegou a escreveu uma música para o influenciador, “Chico”, faixa do recém-lançado disco “Escândalo Íntimo”. Desde o lançamento, a canção se tornou a mais ouvida da artista na plataforma digital e chegou ao top 30 global da Spotify no começo de setembro.