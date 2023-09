Francisco Vitti diz foi prejudicado após traição de Chico Moedas vir à tona

O ator ironizou dizendo que o seu nome foi jogado na lama pelo influenciador Chico Moedas após trair a cantora Luísa Sonza.

Minha gente, o ator Francisco Vitti brincou com seus seguidores em um vídeo das redes sociais dizendo que, Chico, o ex-namorado de Luísa Sonza, jogou o apelido deles na lama após trair a cantora e ser exposto em rede nacional. O ator brincou que, a namorada, Mariana Maurity, ficou brava só por terem o mesmo nome.

“Porra Chico, se tu não quiseres, tu falasses antes. Porque assim, na boa, tu levou nosso nome lá para o topo da parada, ‘ah Chico, só se fala em Chico’, até aí tava tudo bem, irmão”, começou o ator.



O irmão do Rafa Vitti seguiu coma brincadeira e disse que até a sua namorada ficou brava com a traição de Chico à Luísa e o mandou mensagens ríspidas.



“Mas aí quando tu joga o nosso nome na merda, aí respinga em mim. Tava eu na praia, tranquilão. Mandei uma mensagenzinha para o meu amor, ela começou a ser ríspida. Não entendi, falei ‘meu bem, o que aconteceu?’. Ela ‘você viu que o Chico traiu a Luísa Sonza?’. Eu falei que vi. Ela falou ‘só não vai fazer igual e eu falei ‘porque eu faria, meu amor?’, ‘ué, é o mesmo nome’”, seguiu.

“Muito obrigada, Chico. Eu estava tranquilão tomando sol, agora estou resolvendo um BO que me apareceu do nada e aí eu vou arcar com as consequências de um nome”, finalizou.