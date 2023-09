Gabriel do Borel aparece mais ousado em novo single e clipe “Sem Vergonha”

Gabriel também estreará no cinema nacional com o filme “Nosso Sonho”

Gabriel do Borel estará bem ousado em seu novo single “Sem Vergonha”. O DJ, que está por trás da produção do aclamado álbum de Anitta, “Funk Generation: A Favela Love Story”, agora solta a voz com MC Tairon, no novo projeto que será posto em rotação nesta quinta-feira, 21.

A canção chega acompanhada por um clipe e com grande potencial de hit, trazendo muita sensualidade e sonoridade que passeia pelo funk dos anos 2000.

O estilo, aliás, já esteve presente em outros trabalhos do artista e chegaram até a ser trilha de importantes desfiles de moda de grifes como Mugler, com a faixa “Tomando na Pepekinha”, e Louis Vuitton, com o sucesso “Sento No Bico Da Glock”. “

Nossas expectativas estão altíssimas, porque ‘Sem Vergonha’ é uma música muito sensual e contagiante, que está trazendo uma união boa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso tem um beat, que resgata e exalta o batidão do funk dos anos 2000, que acrescentou um toque bem dançante no single, que, num primeiro momento, agradou muito todos que eu mostrei”, conta Gabriel do Borel.

“Sem Vergonha” também marca uma nova fase do DJ, que já assinou produções em parcerias com nomes como Rosaília, Bad Gyal, Anitta, Luísa Sonza, Ludimilla, Pocah e mais, e que agora vai muito além de suas pick-ups, para mostrar que também tem talento quando o assunto é soltar a voz.

“Estou me aperfeiçoando e tendo mais coragem de me expressar além das produções. Acredito que muitos conhecem minhas músicas e poucos minha voz e até mesmo o meu rosto. E quero trazer mais essa identidade para o grande público. Quero mostrar que sou um artista completo e trazer mais voz pra favela, mostrando quem somos através da minha arte, seja ela produzindo, compondo, cantando ou quem sabe atuando”, declara.

Isso porque, esse não é o único lançamento de Gabriel do Borel, que terá sua quinta-feira, 21 de setembro, marcada também por sua estreia nos cinemas, dando vida ao Doca, da dupla de funkeiros, Cidinho e Doca, no filme “Nosso Sonho”, cinebiografia sobre Claudinho e Buchecha. “Estou muito ansioso e feliz por essa oportunidade. Sempre admirei o cinema brasileiro e fazer parte dele hoje, é algo que merecia muito ser comemorado e da maneira que sei melhor: fazendo música”, conclui Gabriel, explicando sobre a escolha da mesma data para o lançamento de sua nova canção.

Gabriel também terá suas produções na trilha sonora da série internacional “Robyn Hood”, que estreia no dia 27 de setembro.