Após anúncio de divórcio, Sophie Turner processa Joe Jonas para ficar com as filhas, diz site

Folhapress

São Paulo – SP

Sophie Turner está processando seu ex-marido Joe Jonas, visando que suas duas filhas retornem para sua casa, na Inglaterra. De acordo com o site Page Six, em documentos judiciais desta quinta-feira (21), a atriz diz que o cantor manteve injustamente as crianças de 1 e 3 anos nos Estados Unidos desde 20 de setembro.

O ex-casal confirmou os boatos sobre o divórcio no início deste mês, por meio de posts nas redes sociais, após quatro anos de casamento. A a atriz de “Game of Thrones” teria concordado com relutância que suas filhas acompanhassem Joe em suas viagens durante a turnê com os Jonas Brothers. Dessa forma, ela teria mais tempo disponível para se dedicar às gravações de uma série de televisão.

Agora, segundo o site, Sophie alega que as crianças teriam concordado em “se mudar para a Inglaterra” em dezembro de 2022 e demanda a presença delas. Os dois teriam comprado uma casa no interior da Inglaterra em abril.

O site também informa que Sophie ficou sabendo do pedido de divórcio através da imprensa. Segundo os documentos, o fim do casamento de quatro anos aconteceu de forma inesperada.

Sophie Turner e Joe Jonas se casaram em 2019 e têm duas filhas, porém nunca divulgaram fotos delas em redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação.