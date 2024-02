Galinho de Brasília desfila neste sábado de carnaval

Pintinho de Brasília, versão infantil do tradicional bloco de frevo, começa às 9h. Galinho, a partir das 14h.

O estacionamento da Matriz da Caixa, no Setor de Autarquias Sul, transformará-se num reduto pernambucano neste sábado de carnaval (10/02). Lá será o ponto de concentração do Galinho da Madrugada, a partir das 14h. Criado por amigos pernambucanos e inspirado no Galo da Madrugada, o bloco arrasta milhares de pessoas, há mais de 30 anos, com um dos desfiles mais tradicionais de Brasília.

Trio elétrico, instrumentos de sopro, sombrinhas de frevo e fantasias coloridas garantem a festa do Galinho. O bloco conta, hoje, com a Orquestra do Galinho sob a batuta do Maestro Fabiano Medeiros, da Orquestra Popular Marafreboi. São músicos vindos, em sua maioria, dos principais focos de execução de frevos no país. Afinal de contas, para que um frevo seja executado em sua raiz, não basta apenas que os músicos saibam ler uma partitura. É preciso que esteja no sangue.

Para a criançada

O “ Pintinho de Brasília” – versão do Galinho pensado para as crianças – sairá pela manhã deste sábado (11/2), das 9h às 12h, também com a participação da Orquestra do Galinho e da banda infantil Cantaqui Cantacolá.

Galinho de Brasília

Setor de Autarquias Sul (SAS) quadras 03/04, estacionamento da Matriz da Caixa.

Sábado 10 de fevereiro

Pintinho de Brasília (infantil) – 9h às 12h

Galinho de Brasília – 14h às 22h

CI – Livre

Acesso Livre