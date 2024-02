Vassourinhas de Brasília leva frevo para o Museu da República

O mais antigo bloco de frevo da cidade levanta a bandeira da sustentabilidade e limpeza urbana e sairá na segunda (12/2).

Após o renascimento em 2023 depois de 33 anos adormecido, o bloco Vassourinhas de Brasília volta às ruas nesta segunda-feira (12/2), com concentração, a partir das 16h no Museu da República, onde se encontrará com outros blocos da cidade para a celebração da maior festa popular do Brasil.

Fundado em 1967, espelhado na força e no vigor que os pioneiros pernambucanos deixaram como exemplo de resistência cultural e conexão com o sonho da cidade de Brasília, o bloco desfilará com a presença e participação de seus membros fundadores Maestro Fabiano Medeiros e Orquestra Popular Marafreboi. O cortejo pelas ruas de Brasília será em ritmo de frevo, maracatu, coco, ciranda, entre outros da cultura popular brasileira.

O bloco Vassourinhas de Brasília surgiu como herdeiro dos tradicionais blocos Vassourinhas de Recife, Vassourinhas de Olinda e Vassourinhas do Rio de Janeiro. Na sua trajetória, traz o fortalecimento dos blocos de rua que fizeram história desde os primeiros carnavais da capital tendo o frevo como ponto de referência, gênero musical tombado pelo patrimônio da humanidade desde 2012.

“O Vassourinhas, mais uma vez, invade as ruas de Brasília como exemplo de resistência e identidade cultural, um reconhecimento pela força e originalidade de sua manifestação e música brasileira. Estamos muito felizes por esse resgate histórico fundamental para o carnaval de nossa cidade”, comemora o Maestro Fabiano, organizador do Bloco.

O Bloco Vassourinhas de Brasília ainda levanta a bandeira da sustentabilidade e da limpeza urbana. Com o apoio do SLU, garis uniformizados compõem ala especial com mestre-sala e porta-bandeira garis, papa-lixos na concentração do Bloco, campanha de conscientização com o correto descarte do lixo e campanha com troféus para os blocos mais limpos do carnaval do DF.

Bloco Vassourinhas de Brasília

Data: segunda-feira (12/2)

Concentração: 16h

Local: Museu da República