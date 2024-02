Espaço Renato Russo entra no circuito de Carnaval

A programação gratuita será nesta segunda (12/2), a partir das 14h, e contará com oficinas infantis e apresentação da Ventoinha de Canudo.

Nesta segunda-feira (12/2), o o Espaço Cultural Renato Russo abrirá as portas para celebrar o carnaval. Das 14h às 16h, a criançada poderá participar das oficinas de percussão e customização de máscaras, chapéus e adereços de cabeça. Também haverá pinturinhas de rosto e cabelo. Será uma chance perfeita para brilhar e completar o look do carnaval.

Às 16h, o Ventoinha de Canudo entra em cena com um cortejo imperdível, com ritmos contagiantes. Completando 20 anos, a Ventoinha de Canudo é considerada a primeira banda de pífanos brasiliense, presente nos carnavais e eventos culturais do Distrito Federal desde 2004. Com um repertório diversificado, que inclui desde cantigas tradicionais até homenagens a mestres da música brasileira, a banda celebra a diversidade e promove um carnaval inclusivo para todas as idades e identidades. Como referência em arte e cultura, a Ventoinha de Canudo contribui para a construção da identidade cultural do Distrito Federal, unindo gerações e comunidades.

Carnaval no Espaço Cultural Renato Russo – 508 sul

Quando: segunda-feira (12/2)

14h às 16h – Oficinas de percussão, adereços de carnaval e pintura de rosto

16h às 17h30 – cortejo do Ventoinha de Canudo