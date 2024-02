Carnaval de Brasília ganha bloco com grupo percussivo tradicional da cidade

Bloco Batukenjé na Rua sairá no domingo (11/2), a partir das 15h, próximo à Avenida das Nações, com participação da cantora Nena da Mata.

A Vila Telebrasília receberá, pela primeira vez, a folia do Bloco Batukenjé na Rua. No sábado (11/2), a partir das 15h, próximo à Avenida das Nações, adultos e crianças poderão brincar e pular o carnaval candango ao ritmo de um dos grupos percussivos mais tradicionais do nosso quadradinho, o Batukenjé. O evento integra a agenda do DF Folia 2024, é gratuito e promovido pela Associação Amigos do Futuro e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

“Temos vários integrantes do grupo que residem na Vila, além disso, essa é uma oportunidade de descentralizar o carnaval e celebrar nossa diversidade cultural nesse bairro que é parte importante da história e memória de Brasília”, explica a produtora-executiva do bloco, Luciana Vecchi.

A folia promete uma programação que inclui esquenta com o DJ El Bruxxo, apresentação da cantora baiana Nena da Mata e o grupo percussivo Batukenjé, que conta com mais de 30 integrantes. O ponto de concentração do bloco será próximo à Avenida das Nações, na Praça da Cultura.

O legado do Batukenjé

O Batukenjé promove a cultura popular no DF há quase duas décadas. Fundado em 2006 por Mestre Célin du Batuk, o grupo tem suas raízes na tradição percussiva do Brasil. Com uma história rica no carnaval de Brasília desde 2007, o Grupo Batukenjé se apresentou em diversos blocos tradicionais da cidade como Pacotão, Galinho, Suvaco da Asa, Bloco da Toca, Bloco do Seu Júlio e Encosta que Cresce.

Em 2024, o grupo decidiu apresentar sua proposta de carnaval independente, reafirmando seu compromisso com a preservação e reinvenção das expressões musicais brasileiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Há poucos dias do carnaval deste ano, o grupo teve a oportunidade de se apresentar em Salvador, no Rio Vermelho, durante as festividades do Dia de Iemanjá, reforçando seus laços com as tradições percussivas brasileiras.

Bloco Batukenjé na Rua

Local: Praça da Cultura, Vila Telebrasília

Data: sábado (11/2)

Horário: a partir das 15h