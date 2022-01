Boninho publica mais um enigma sobre participantes; veja possíveis nomes

Desta vez, ele publicou um vídeo diretamente de Nova York, onde passa férias com a família antes da estreia do programa

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, voltou a publicar na noite desta sexta (7) no Instagram mais um enigma sobre os possíveis integrantes do camarote do reality, que estreia em 17 de janeiro. No domingo (2), ele publicou a primeira charada e enlouqueceu a web.

Desta vez, ele publicou um vídeo diretamente de Nova York, onde passa férias com a família antes da estreia do programa. Ele disse que olhou para a cidade e pensou que tem algumas pistas que poderia passar.

“+11=2, tem que gostar de manter a pose, que adora um bom projeto, cai dentro, firme como uma rocha, adora um visual diferente, só tem carinha de santa, podia estar na Broadway.”

Internautas comentaram que nunca entendem as dicas de Boninho. “Nossa boss eu sou muito lerda para suas dicas”, escreveu uma internauta. O humorista Paulo Vieira também comentou: “Meu Deus, eu sou muito burro! Não consigo pensar em ninguém.”

No dia 2 de janeiro, Boninho enlouqueceu os internautas ao publicar um vídeo no Instagram com imagens da casa da 22ª edição do Big Brother Brasil e deixar um enigma sobre os possíveis famosos que participarão do programa.

No vídeo, ele deixou uma legenda com o enigma: “2022-22, que tem, tem também ‘bá’, um país tem, tem nome repetido, que tal ‘ro’, tem que tem duas letras no nome, tem que vai e vem, tem mãe gente misturada.”

“Atenção, preste bem atenção! Tá tudo aí como prometido. Tem número, tem letra, tem spoiler do BBB 22”, escreveu o diretor marcando Tadeu Schmidt, o novo apresentador do reality.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Internautas comentaram o enigma dizendo que já olharam várias vezes e não conseguem decifrar. “Que quebra-cabeça confuso e quem começou vai ter que terminar”, escreveu uma pessoa. “Boninho não entendi nada”, comentou outro. “Boninho tu me mata nessas pistas”, disse um internauta.

Teve ainda seguidores do diretor que arriscaram um palpite dizendo que a cantora Inês Brasil está no reality. Mas no dia 31 de dezembro a filha da cantora postou um tuíte questionando Boninho o porquê a artista não tinha sido escalada para o BBB 22.

“Já tentamos de tudo, fizemos mutirão, ele já viu, ele visualizou, os artistas pedem, vários ex-BBBs clamam por Inês Brasil no BBB, e eu queria saber por quê?”, continuou. A cantora retuitou o vídeo da filha e endossou o questionamento.

Nomes de famosos também estão circulando nas redes sociais e alguns deles negaram a participação. O ator Arthur Aguiar, 32, marido da ex-BBB Mayra Cardi, é um dos nomes cotados para o camarote. O empresário do artista negou ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, a participação dele no reality.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro que levanta suspeita de participação no BBB 22 é o jogador de vôlei Douglas Souza, que deixou o time que jogava na Itália e voltou ao Brasil. O atleta viu o número de seguidores disparar nas Olimpíadas do Japão de 2021 ao postar a rotina no centro olímpico. Com 2,8 milhões de seguidores no Instagram, hoje ele também é influenciador digital.

Do esporte, também são cotados para o camarote do reality o ginasta olímpico Diego Hypólito, que participou do Show dos Famosos do Domingão do Huck, e o surfista de ondas gigantes Pedro Scooby. Ao sabor de boatos da ida do surfista ao reality, a ex-mulher Luana Piovani disse que não acredita já que ele teria que avisá-la porque eles têm a guarda compartilhada dos três filhos.

De acordo com o noticiado pelo colunista Leo Dias, também estão confirmadas a atriz Ellen Roche e a influencer Sammy Lee, mulher do ex-participante do BBB 20 Pyong Lee. A jogadora de vôlei Jaqueline Carvalho, a atriz Sophia Abrahão e MC Loma colocaram emojis em seus nomes no twitter, o que os participantes de reality costumam fazer. Os internautas também apostam na participação do apresentador e ator Tiago Abravanel, da maquiadora Mari Saad e do cantor Lucas Lucco.

Por outro lado, o empresário e influencer Felipe Neto foi às redes sociais no sábado (1º) negar a participação no BBB 22. Outro que negou que estará no programa é o ator Ícaro Silva, que criticou o reality e chamou de entretenimento medíocre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As palavras usadas pelo ator despertaram uma onda de críticas e ele se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Ao mesmo tempo, Silva também arrumou briga com o ex-apresentador do BBB Tiago Leifert, 41, que saiu em defesa do reality.