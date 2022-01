Dona Cimed, de olho no criado mudo de Carla Diaz, ganhou jabá espontâneo!

Carla Diaz se descuidou e a internet não perdoou, o lubrificante apareceu e a Dona Cimed ficou feliz com os resultados.

Um item no quarto de Carla Diaz chamou atenção de muitos seguidores nas redes sociais, saiba mais…

A internet não perde nada né? Nada passa despercebido dos olhares dos usuários de redes sociais e também para as marcas não é mesmo?

A polêmica da vez envolve Carla Diaz e seu namorado Felipe Becari. O casal está em viagem ao Sul do Brasil e claro, quando estamos em viagens, festas, passeios, com o boy que a gente gosta, o que fazemos? Stories!

Dito e feito! Carla em seus stories deixou um item aparecer e aguçou a curiosidade de uma galera… foram muitos comentários sobre o lubrificante íntimo que estava no criado mudo… em pleno 2022 as pessoas se surpreenderem com isso…

Foto: Reprodução

Mas então, o fato é que um marca ficou muito satisfeita com a repercussão, a Dona Cimed! Afinal, toda polêmica envolvendo seu lubrificante elevou o nome do produto e este ganhou um engajamento natural…Tanto foi positivo, que fizeram até uma proposta para a atriz ser garota propaganda do produto! Será que Carla aceita? Hum, vamos aguardar!